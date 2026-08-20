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O príncipe Harry e Meghan Markle estão a preparar o regresso ao Reino Unido, onde deverão voltar a viver ainda este mês, diz o The Guardian. O casal, que se mudou para a Califórnia em 2020, deverá instalar-se numa residência não real situada fora de Londres.

Os dois filhos, o príncipe Archie, de sete anos, e a princesa Lilibet, de cinco, deverão acompanhar os pais e já estarão inscritos numa escola britânica para começar as aulas em setembro. O casal deverá manter, contudo, as casas que possui na Califórnia e em Portugal.

A decisão terá sido comunicada ao rei Carlos III no domingo, apenas alguns dias antes de ser conhecida publicamente. O monarca terá recebido positivamente a possibilidade de voltar a ver mais frequentemente o filho e os netos, embora a mudança não implique qualquer alteração no estatuto de Harry e Meghan enquanto particulares.

Os dois deixaram de exercer funções oficiais na família real em 2020 e deixaram também de utilizar os títulos de Sua Alteza Real. Segundo o jornal britânico, não lhes será oferecido um modelo de regresso parcial às funções reais, conhecido como "half-in, half-out". Essa possibilidade foi rejeitada pela então rainha Isabel II durante a chamada cimeira de Sandringham, em 2020, que definiu os termos da saída do casal do Reino Unido.

Não houve, até ao momento, qualquer comentário oficial por parte dos Sussex.

Relação entre irmãos continua marcada pelo afastamento

O regresso acontece num contexto de relações tensas entre Harry e o irmão, o príncipe William. Segundo o The Guardian, William continua afastado do irmão na sequência das críticas dirigidas pelo casal a ele, a Catherine, ao rei Carlos e a Camilla desde a saída do Reino Unido.

Peter Hunt, antigo correspondente da BBC para assuntos da família real, considerou que o regresso poderá ter provocado uma forte reação por parte do futuro rei.

A presença de Harry novamente no Reino Unido poderá, segundo Hunt, aprofundar a aproximação entre o duque de Sussex e o pai e tornar mais difícil evitar uma eventual reconciliação entre os dois irmãos. O antigo correspondente apontou ainda, a longo prazo, para a possibilidade de surgirem duas "cortes rivais", associadas a William e Harry.

O regresso surge depois de Harry ter reencontrado o pai no mês passado, numa reunião em Highgrove, Gloucestershire. O encontro aconteceu depois de um período prolongado de tensão entre o duque e a família real.

Segurança continua a ser uma questão em aberto

A segurança de Harry e da sua família no Reino Unido continua a ser uma questão sem resposta pública. O duque travou uma longa batalha judicial com o Ministério da Administração Interna britânico depois de o nível de proteção de que beneficiava ter sido alterado na sequência da sua saída das funções de membro ativo da família real.

Harry afirmou anteriormente que não se sentiria seguro a trazer a mulher e os filhos para o Reino Unido sem proteção policial. Em maio de 2025, depois de perder uma batalha judicial relacionada com a segurança, afirmou que não conseguia imaginar um cenário em que levasse a família de volta ao país naquele momento.

O casal não tem direito a proteção financiada pelos contribuintes enquanto estiver no Reino Unido, exceto quando se encontrar dentro de residências reais. O Ministério do Interior afirmou que o sistema britânico de segurança é "rigoroso e proporcional", mas recusou divulgar pormenores sobre as medidas existentes, alegando que tal poderia comprometer a sua eficácia e a segurança das pessoas envolvidas.

Questionado sobre quem irá financiar a segurança de Harry e Meghan, o primeiro-ministro Andy Burnham classificou a questão como um "assunto privado" e limitou-se a desejar ao casal o melhor na mudança para o Reino Unido.

Harry admite vontade de reconciliação

A questão da segurança esteve também ligada às declarações públicas de Harry sobre a relação com a família. Numa entrevista à BBC, depois de perder a batalha judicial em 2025, o duque afirmou que gostaria de alcançar uma reconciliação.

Harry reconheceu então a existência de vários desentendimentos com membros da família, mas afirmou que os tinha perdoado. O príncipe disse também que a disputa sobre a sua segurança tinha sido "sempre o ponto de conflito".

No mês passado, Harry e outros seis queixosos perderam igualmente uma ação judicial contra os editores do Daily Mail. O processo estava relacionado com alegações de recolha ilegal de informação e as reivindicações foram rejeitadas na sua totalidade.

Apesar das mudanças na vida do casal, Harry e Meghan mantêm também os seus projetos profissionais. No ano passado, assinaram um novo acordo plurianual com a Netflix para produção de conteúdos de televisão e cinema. O primeiro acordo com a plataforma tinha sido celebrado em 2020 e deu origem a vários projetos, incluindo a série de estilo de vida With Love, Meghan.

Nem todos os projetos tiveram o mesmo resultado. Em 2023, terminou um acordo de 20 milhões de dólares com o Spotify para produção de podcasts, depois de terem sido lançados 12 episódios.

A mudança para o Reino Unido acontece ainda num contexto de opinião pública desfavorável em relação ao casal. Uma sondagem YouGov realizada em julho indicou que 22% dos britânicos tinham uma opinião positiva sobre Meghan, enquanto 65% tinham uma opinião desfavorável. No caso de Harry, 33% tinham uma opinião positiva e 58% negativa.

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