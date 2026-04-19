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O príncipe príncipe Harry e Meghan Markle viajaram pela Austrália e há quem questione se a visita teve como principal objetivo gerar receitas e visibilidade ou simular um regresso ao papel de membros ativos da família real britânica.

Segundo o The Guardian, a viagem dos duques de Sussex destacou-se precisamente por não corresponder ao modelo tradicional das visitas oficiais da realeza. Apesar de Harry e Meghan continuarem a ser figuras reais, já não desempenham funções oficiais, o que torna esta deslocação um híbrido entre compromisso público e iniciativa privada.

Ao longo de quatro dias intensos, o casal participou em várias atividades em Sydney e Melbourne. Entre debates sobre saúde mental, uma presença no programa televisivo MasterChef Australia e ações solidárias, como servir refeições a mulheres sem-abrigo, a agenda revelou uma combinação de causas sociais com iniciativas de promoção pessoal e comercial.

A dúvida sobre o verdadeiro propósito da visita instalou-se tanto entre o público como nos media. Houve eventos com bilhetes a rondar os três mil dólares australianos, incluindo jantares e encontros exclusivos, o que levou muitos a questionar se a Austrália estaria a ser usada como uma espécie de plataforma de monetização. Paralelamente, a ausência de grandes eventos públicos abertos — ao contrário do que acontece em visitas reais tradicionais — limitou a perceção do apoio popular.

Também não passou despercebido o contraste com a visita de 2018, quando Harry e Meghan, recém-casados e à espera do primeiro filho, foram recebidos com entusiasmo massivo. Na altura, multidões acorreram aos eventos públicos, e o casal foi visto como símbolo de renovação dentro da monarquia. Desta vez, esse entusiasmo parece ter dado lugar a uma reação mais contida e, em alguns casos, crítica.

Ainda assim, nem todas as reações foram negativas. Alguns apoiantes destacaram o envolvimento do casal em causas relevantes, como a saúde mental masculina e o apoio a novos pais. Houve quem defendesse que a notoriedade de Harry e Meghan pode ajudar a dar visibilidade a temas importantes e a angariar fundos para organizações.

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