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A operação de evacuação está a decorrer de forma faseada e organizada por nacionalidades. Além dos espanhóis, outros passageiros já foram repatriados: cinco franceses (um deles com sintomas durante o voo), quatro canadianos, 26 neerlandeses, 22 britânicos, dois irlandeses e três turcos. Outros voos ainda estão previstos para levar passageiros para países como os EUA, Austrália e países da Ásia.

Segundo a ministra da Saúde espanhola, Mónica García, todos os passageiros estão assintomáticos no momento e a operação está a ser considerada um sucesso.

No hospital Gómez Ulla foi criado um circuito especial de segurança para evitar contactos entre os evacuados e outros doentes, incluindo zonas isoladas, testes médicos iniciais e áreas de alto isolamento para possíveis casos sintomáticos.

Em França, cinco passageiros já chegaram ao hospital Bichat, em Paris, onde ficarão em observação. Um deles apresentou sintomas durante o voo.

As autoridades de saúde estão a monitorizar alguns contactos suspeitos ligados a um caso de hantavírus: uma mulher em Alicante (teste PCR negativo), outro caso em observação em Barcelona (assintomático) e uma terceira pessoa que já se encontra na África do Sul sem sintomas.

A evacuação do navio continua, com os últimos passageiros (da Austrália, Nova Zelândia e Ásia) a serem transportados nos próximos dias.