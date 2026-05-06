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A ministra da Saúde espanhola, Mónica García, anunciou esta quarta-feira que os 14 espanhóis ainda a bordo do navio onde foi identificado um surto de hantavírus serão avaliados nas Canárias e posteriormente transferidos de avião para um hospital militar em Madrid, diz o El País.

De acordo com a responsável, todos os passageiros que permanecem no barco não apresentam sintomas da doença.

Entretanto, a Organização Mundial da Saúde confirmou a existência de um oitavo caso associado ao surto ocorrido no MV Hondius e indicou que a variante responsável é o vírus dos Andes (ANDV), conhecido por ser transmissível entre humanos.

A variante detetada pode evoluir para síndrome pulmonar por hantavírus, aumentando o risco de morte para cerca de 40%.

O mais recente caso confirmado diz respeito a um cidadão suíço que desembarcou com a mulher antes de ser conhecido o surto e que está atualmente a receber tratamento em Zurique.

Segundo a OMS, três passageiros suspeitos de infeção estão a ser transferidos para os Países Baixos, incluindo o médico que inicialmente seria encaminhado para as Canárias.

No total, foram identificados oito casos, dos quais três estão confirmados. Entre os infetados, registam-se três mortes e um doente permanece em cuidados intensivos em Joanesburgo, na África do Sul.

O hantavírus é uma família de vírus altamente variável, com pelo menos 38 espécies reconhecidas, das quais 24 podem causar doença em humanos. A estirpe dos Andes é considerada a mais perigosa, por apresentar uma taxa de mortalidade mais elevada e por ser a única com capacidade de transmissão entre pessoas, geralmente associada a contacto próximo e prolongado através de fluidos corporais.

A presença desta variante já era esperada, uma vez que o cruzeiro partiu da Argentina, país onde o vírus é predominante. Em 2026, foram já confirmados 41 casos da doença naquele país, sendo a atual época epidemiológica considerada mais intensa e virulenta. No último ano, registaram-se 101 casos, dos quais 32 resultaram em morte.

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