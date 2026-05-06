Dia 22 de fevereiro de 2020 foi confirmado o primeiro caso de um cidadão português infetado com o coronavírus. Um homem de 41 anos que se encontrava a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess, atracado no Japão. Hoje há

Hoje num navio de cruzeiro de luxo, o MV Hondius, há cerca 150 passageiros de 23 nacionalidades que vivem um surto de hantavírus enquanto permanecem ao largo de Cabo Verde.

Até ao momento, foram registadas três mortes, um casal neerlandês e um cidadão alemão, e identificados entre sete e oito casos, incluindo situações já confirmadas e outras ainda sob suspeita. Um passageiro britânico foi evacuado em estado crítico para a África do Sul, enquanto outros casos estão a ser acompanhados ou tratados em diferentes países, como a Suíça e os Países Baixos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a existência de casos graves, incluindo insuficiência respiratória e síndrome de dificuldade respiratória aguda, mas sublinha que, para a população em geral, o risco de infeção e propagação permanece baixo.

Nas redes sociais começam a associar-se os dois casos e a questionar-se a segurança de fazer cruzeiros. O médico interno de Saúde Pública, João Pedro Vieira, diz ao 24notícias não haver motivos para alarme em continuar a fazer este tipo de férias. “O que acontece é que, em ambientes mais fechados ou mais isolados, como um cruzeiro, um local de trabalho ou até um contexto familiar, há maior probabilidade de transmissão de doenças infeciosas, sobretudo aquelas que se transmitem por aerossóis de pessoa para pessoa, como a gripe ou outras infeções respiratórias.”

Explica dever-se ao facto de, “nestes contextos, as pessoas estarem em contacto mais frequente e prolongado entre si. Nos cruzeiros, em particular, os passageiros estão limitados a um espaço específico durante vários dias e acabam por conviver mais intensamente, incluindo situações de partilha de espaços fechados, como cabines. Essa convivência próxima pode facilitar a transmissão, especialmente em casos em que o contágio exige contacto prolongado. No entanto, isso não significa que os cruzeiros sejam, por si só, mais perigosos do que outros contextos do dia a dia. Situações semelhantes podem ocorrer numa sala de trabalho, num espaço de co-working ou até numa família, onde há convivência diária e prolongada. O risco existe em qualquer ambiente de contacto próximo, não apenas em férias em cruzeiro.”