Dia 22 de fevereiro de 2020 foi confirmado o primeiro caso de um cidadão português infetado com o coronavírus. Um homem de 41 anos que se encontrava a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess, atracado no Japão. Hoje há
Hoje num navio de cruzeiro de luxo, o MV Hondius, há cerca 150 passageiros de 23 nacionalidades que vivem um surto de hantavírus enquanto permanecem ao largo de Cabo Verde.
Até ao momento, foram registadas três mortes, um casal neerlandês e um cidadão alemão, e identificados entre sete e oito casos, incluindo situações já confirmadas e outras ainda sob suspeita. Um passageiro britânico foi evacuado em estado crítico para a África do Sul, enquanto outros casos estão a ser acompanhados ou tratados em diferentes países, como a Suíça e os Países Baixos.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a existência de casos graves, incluindo insuficiência respiratória e síndrome de dificuldade respiratória aguda, mas sublinha que, para a população em geral, o risco de infeção e propagação permanece baixo.
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