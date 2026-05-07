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Em conferência de imprensa em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, revelou que “até ao momento, oito casos foram reportados, incluindo três mortes”, acrescentando que “cinco desses oito casos foram confirmados como hantavírus, enquanto os outros três são considerados suspeitos”.

A OMS admite a possibilidade de surgirem novos casos devido ao período de incubação da variante dos Andes, que pode chegar a seis semanas.

Ainda assim, a organização rejeita qualquer cenário de alarme global. Maria Van Kerkhove, responsável do Departamento de Prevenção e Preparação para Epidemias e Pandemias da OMS, afirmou na mesma conferência que o surto “não é o início de uma epidemia” nem “o início de uma pandemia”, embora represente uma oportunidade para reforçar o investimento na investigação sobre agentes patogénicos.

O vírus está sob alerta de saúde internacional desde a deteção de um surto num navio de cruzeiro que partiu do sul da Argentina. O navio MV Hondius encontra-se a caminho das Ilhas Canárias, devendo chegar no domingo de manhã. Seguem a bordo 144 pessoas. A empresa responsável garantiu que nenhum dos passageiros apresenta sintomas.

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