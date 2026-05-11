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Os passageiros norte-americanos do cruzeiro MV Hondius, onde se propagou um surto de hantavírus que já provocou três mortos, estão a ser encaminhados para uma unidade federal de quarentena em Omaha, no Nebraska, onde serão avaliados e monitorizados antes de regressarem à casa.

Segundo as autoridades de saúde espanholas, o grupo inclui 17 cidadãos norte-americanos e um cidadão britânico residente nos Estados Unidos. Todos desembarcaram no domingo em Tenerife, nas Ilhas Canárias, após o navio atracar ao largo da ilha.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, cita a CNN, confirmou que um dos passageiros testou positivo para o hantavírus, apesar de não apresentar sintomas, enquanto outro desenvolveu sintomas ligeiros. Ambos viajaram em unidades de biocontenção “por excesso de precaução”, indicou a tutela norte-americana.

O passageiro que testou positivo será encaminhado diretamente para a unidade de biocontenção do Centro Médico da Universidade do Nebraska, enquanto os restantes passageiros serão avaliados na Unidade Nacional de Quarentena da mesma instituição.

De acordo com um responsável dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), equipas da agência têm acompanhado os passageiros desde o desembarque em Tenerife.

A unidade de Omaha é considerada a única estrutura federal de quarentena dos Estados Unidos concebida especificamente para alojar e monitorizar pessoas potencialmente expostas a doenças infecciosas de alto risco.

As instalações dispõem de 20 quartos individuais com sistemas de pressão negativa para conter eventuais vírus. Os espaços incluem casas de banho privativas, equipamento de exercício físico, serviço de refeições e acesso à internet para estadias prolongadas.

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