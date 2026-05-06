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De acordo com o testemunho de um passageiro espanhol a bordo do navio MV Hondius, 23 passageiros desembarcaram a 21 de abril na ilha de Santa Helena, dez dias após a primeira morte registada no cruzeiro. O passageiro, que falou sob anonimato ao jornal El País, refere que essas pessoas iniciaram depois o regresso aos seus países de origem.

“Em Santa Helena desceram 23 pessoas. Há 23 pessoas por aí e, até há três dias, ninguém tinha contactado com elas”, afirmou o passageiro, acrescentando que os viajantes terão seguido para vários destinos, incluindo Austrália, Taiwan, Estados Unidos, Reino Unido e Países Baixos.

Segundo o mesmo relato, enquanto a maioria dos passageiros permaneceu a bordo sob medidas de isolamento e higiene, este grupo terá retomado vida normal após o desembarque.

O testemunho indica também que pelo menos uma destas pessoas terá sido infetada com hantavírus, tratando-se de um homem entretanto internado num hospital na Suíça, onde terá testado positivo após se sentir indisposto.

O passageiro afirma ainda que a Organização Mundial da Saúde (OMS) só terá iniciado contactos com os passageiros que desembarcaram em Santa Helena nos últimos três dias.

A OMS confirmou a existência de contactos e explicou que os passageiros desembarcados foram informados do caso de hantavírus pelos operadores do navio e instruídos a reportar sintomas, acrescentando que foi assim que teve conhecimento do caso na Suíça.

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