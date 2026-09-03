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Lewis Hamilton chegou a Monza esta quinta-feira de uma forma pouco habitual. O piloto da Ferrari surgiu no circuito italiano ao volante de um F40 de 1991, um dos modelos mais emblemáticos da marca, que encontrou fechado numa garagem durante mais de três décadas.

O automóvel tinha apenas 69 quilómetros e permaneceu praticamente parado desde que saiu de Maranello. Hamilton, que considera o F40 o carro dos seus sonhos desde criança, decidiu comprá-lo e entregá-lo à Ferrari para ser recuperado.

O processo de recuperação decorreu em Maranello, com técnicos da Ferrari a trabalharem no exemplar durante várias semanas. A intervenção procurou preservar o máximo possível as características originais do automóvel.

"É o carro dos meus sonhos e é assim desde que me lembro", explicou Hamilton quando revelou a aquisição. O piloto contou que sempre desejou ter um F40 e que não hesitou quando encontrou aquele exemplar em condições tão particulares.

A recuperação acabou por revelar uma coincidência inesperada. Durante a inspeção do motor, os técnicos encontraram o número 44 gravado no bloco, exatamente o número utilizado por Hamilton na Fórmula 1. O piloto considerou o detalhe particularmente especial.

O Ferrari F40 foi produzido entre 1987 e 1992 e tornou-se um dos modelos mais desejados da história da marca. Foi também o último automóvel de estrada aprovado por Enzo Ferrari antes da sua morte.

Agora, o exemplar que passou décadas longe das estradas voltou a circular pelas mãos de Hamilton. A estreia pública aconteceu num cenário emblemático, Monza, durante o fim de semana do Grande Prémio de Itália.

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