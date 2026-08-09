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"Esperamos que os mediadores e o garante norte-americano pressionem Netanyahu e o seu Governo para que respeitem o roteiro e não impeçam o processo por razões de política interna ou eleitoral", afirmou um responsável do Hamas à agência France-Presse (AFP), segundo a CNN Portugal.

O apelo surgiu depois de Netanyahu ter anunciado que Israel rejeita o documento de 15 pontos apresentado por Washington no final de julho e aceite pelo Hamas e por outras milícias palestinianas armadas.

Durante uma reunião do Governo israelita, o primeiro-ministro afirmou que as forças israelitas "não farão qualquer retirada" de Gaza enquanto o Hamas não for verdadeiramente desarmado.

"As Forças de Defesa de Israel não efetuarão qualquer retirada até ao desarmamento do Hamas. E quando digo 'desarmamento do Hamas', refiro-me tanto às armas pesadas como às ligeiras: todas as armas", afirmou Netanyahu num vídeo publicado nas redes sociais.