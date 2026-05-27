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"O grande mártir, o comandante Mohammed Ali Odeh [também conhecido como] Abu Amr, chefe do Estado-Maior das Brigadas Ezzedine al-Qassam [foi morto na terça-feira] à noite [...] durante uma covarde operação de assassinato que resultou no seu martírio, bem como no da sua esposa e dos seus filhos, e causou um certo número [de outros] mortos e feridos civis", indicou um comunicado das Brigadas.

O Hamas declarou que Odeh "alcançou os mais altos escalões da "jihad" e do sacrifício", sublinhando que deixa "uma nova página de orgulho e dignidade com o seu sangue", segundo o jornal palestiniano Filastin.

O grupo palestiniano apelou ainda à população para participar no seu funeral e de vários membros da sua família mortos no bombardeamento na Cidade de Gaza, reiterando ainda que a morte de Odeh "afirma a continuidade do caminho da resistência".

Momentos antes, o Exército israelita e o Shin Bet - o serviço de segurança interno de Israel - indicaram numa declaração conjunta que Odeh foi "eliminado" no bombardeamento, no qual "foram atacados vários edifícios no coração da Cidade de Gaza que serviam de refúgio" para o grupo islamita.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou nas redes sociais que Odeh "se juntará aos seus cúmplices nas profundezas do inferno", acrescentando que é o quarto líder da ala militar do Hamas a ser morto desde 7 de outubro de 2023.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou na terça-feira que pelo menos 906 pessoas morreram e 2747 ficaram feridas em ataques israelitas desde que o acordo de cessar-fogo com Israel entrou em vigor em 10 de outubro de 2025.

Mais de 72.800 pessoas morreram e 172.800 ficaram feridas desde a ofensiva israelita lançada após os ataques do Hamas em 2023.

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