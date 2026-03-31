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O Hamas apelou, esta terça-feira, ao Hezbollah para que intensifique "os seus esforços para capturar soldados" israelitas, para que possam ser trocados por prisioneiros, na sequência da aprovação da lei da pena de morte dirigida a palestinianos.

"Exortamos-vos a intensificar os vossos esforços para capturar soldados sionistas e conseguir a libertação dos prisioneiros palestinianos e árabes detidos nas prisões da ocupação, especialmente após a aprovação da lei que permite a execução de prisioneiros", lê-se num comunicado.

O grupo palestiniano sublinhou que "a luta do nosso povo contra os sionistas demonstrou que o caminho mais curto para libertar os prisioneiros é a resistência" e acrescentou que "Gaza fez enormes sacrifícios por esta causa", pelo que instou "os combatentes do Hezbollah a completar a missão".

"Esta arrogância sionista --- cujo último capítulo é a aprovação da lei de execução de prisioneiros, o encerramento de Al-Aqsa e a agressão contra os nossos povos árabes e islâmicos --- obriga todos os setores da nossa nação e os povos livres do mundo a fazer tudo o que for possível para que a ocupação preste contas pelos seus crimes", concluiu.

A Knesset (parlamento israelita) aprovou hoje uma reforma legal que obriga os tribunais militares, onde apenas são julgados palestinianos, a impor aos palestinianos condenados por assassinar israelitas "em atos terroristas" a pena de morte por enforcamento.

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