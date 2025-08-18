Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
As negociações têm sido conduzidas por mediadores do Egito e do Qatar, numa nova tentativa de pôr fim aos combates em Gaza.
O responsável do Hamas não avançou mais detalhes sobre os termos do entendimento ou sobre o que foi concretamente aceite.
De acordo com a correspondente internacional da Sky News em Jerusalém, Diana Magnay, o acordo parece seguir a proposta apresentada pelo enviado do Médio Oriente de Donald Trump, Steve Witkoff, que prevê um cessar-fogo de 60 dias.
“O que entendemos do Hamas, em relação a este acordo, é que estaria dentro do quadro de um cessar-fogo de 60 dias, mas incluiria uma libertação de prisioneiros e detidos em duas fases. O que nos chega através de canais árabes é que o Hamas concordou sem alterações significativas”, explicou Magnay.
