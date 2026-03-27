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Hackers com ligações ao governo iraniano acederam à conta de email pessoal do diretor do FBI, Kash Patel, e divulgaram conteúdos privados online, num ataque que especialistas enquadram sobretudo como uma ação de retaliação e pressão política.

Os materiais expostos incluem fotografias e comunicações pessoais que remontam ao período entre 2011 e 2022. Apesar da divulgação, não há indícios de que sistemas do FBI tenham sido comprometidos, tratando-se de uma intrusão numa conta privada.

Mais do que o conteúdo em si, o momento do ataque ajuda a explicar a sua motivação. Autoridades norte-americanas têm vindo a alertar para o risco de ciberataques ligados ao Irão.

Neste contexto, operações como esta são frequentemente interpretadas como formas de retaliação indireta. Em vez de ataques militares convencionais, grupos associados a Estados recorrem ao ciberespaço para atingir figuras públicas, expor informação sensível e gerar impacto mediático.

O próprio grupo responsável já tinha reivindicado recentemente outro ataque, desta vez contra uma empresa norte-americana de dispositivos médicos, justificando-o como resposta a um ataque com mísseis a uma escola no Irão

Para além de liderar o FBI, Kash Patel já tinha sido previamente identificado como alvo de hackers ligados ao Irão no final de 2024, ainda antes de assumir funções. Esse ataque integrou uma campanha mais ampla que visou figuras associadas à esfera política de Donald Trump.

Especialistas apontam que estas ações têm múltiplos objetivos. Por um lado, permitem recolher informação potencialmente útil. Por outro, funcionam como instrumentos de intimidação e demonstração de capacidade, ao expor vulnerabilidades mesmo em figuras de alto nível.

No caso concreto, o investigador de cibersegurança Ron Fabela sublinha à CNN que o impacto técnico é limitado, mas o efeito simbólico é relevante. Ao divulgar conteúdos pessoais, os atacantes procuram amplificar a perceção de fragilidade e gerar pressão mediática.

O Departamento de Justiça dos EUA acusa o grupo de atuar sob a alçada do Ministério da Informação e Segurança do Irão. Apesar de medidas para travar estas operações, como a apreensão de infraestruturas digitais utilizadas pelos hackers, as ações continuam.

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