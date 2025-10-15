Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, Bruxelas vai propor um conjunto de medidas destinadas a travar os efeitos negativos do arrendamento de curta duração e a responder à escalada dos preços das casas em várias cidades europeias.

O comissário Dan Jørgensen afirmou que a Comissão Europeia tem de agir com urgência para enfrentar “um enorme problema social”. O político dinamarquês, social-democrata, foi encarregado de elaborar o primeiro plano europeu para a habitação a preços acessíveis, cuja publicação está prevista para dezembro — um calendário antecipado em relação a 2026, dada a “urgência da crise social”.

Jørgensen sublinhou que Bruxelas não pode continuar alheia à questão da habitação, alertando que a inação apenas beneficiaria os movimentos populistas e anti-europeus.

Entre as áreas em que o comissário considera existir uma clara competência europeia está a dos arrendamentos de curta duração, cuja proliferação através de plataformas digitais — como Airbnb e Booking.com — tem sido apontada como uma das causas do aumento das rendas e da expulsão de residentes dos centros urbanos. Jørgensen descreveu este fenómeno como “um enorme problema em muitas cidades”, ainda que não tenha detalhado as medidas a propor.

O plano europeu deverá igualmente abordar a “financeirização” da habitação, fenómeno que, segundo Jørgensen, transforma as casas em meros produtos de investimento e especulação. O comissário afirmou que a Comissão está a estudar exemplos de Estados-membros que impuseram obrigações de construção de habitação acessível a promotores imobiliários.

