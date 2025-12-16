Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Estamos a tratar e a pensar nesse plano de contingência. Traremos dele nos próximos dias, tendo em linha de conta as últimas perturbações. Está pensado e agendado", disse Maria Lúcia Amaral, no parlamento, em resposta ao deputado do PS Nuno Fazenda sobre a possibilidade de o Governo ter um plano de contingência para fazer face a uma sobrecarga no aeroporto de Lisboa.

O deputado socialista lamentou que o plano ainda não esteja pronto, uma vez que "o Natal está aí" e "já devia estar preparado", considerando que "a gestão aeroportuária não pode ser feita em cima do joelho".

Recentemente o Sistema de Segurança Interna (SSI) admitiu que o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários podia ser suspenso durante o Natal para evitar filas nos aeroportos, uma medida que já foi autorizada pela Comissão Europeia.

Questionada pelos deputados da Iniciativa Liberal, Livre e Chega sobre se o Sistema de Entrada/Saída (EES) vai ou não ser suspenso durante a época no Natal, a ministra respondeu: "Não tenho uma resposta fechada sobre este tema. A decisão não depende apenas de mim".

A ministra também explicou que entrou em funcionamento a segunda fase do EES com a recolha de dados biométricos, que consiste na obtenção de fotografia e impressões digitais do passageiro, no dia 10 de dezembro. Já os dados biométricos, que estavam a ser operados manualmente pelos agentes de polícia nos postos de controlo, desde segunda-feira estão a ser feitos em quiosques eletrónicos, o que causou perturbações.

"Ontem [segunda-feira] iniciou-se, juntamente com uma visita da Comissão Europeia que perturbou todo este precário sistema, o controlo destes dados biométricos através de quiosque. Bastou isso para perturbar tudo", disse, realçando que hoje de madrugada um dos servidores alojados na secretaria-geral do MAI "por momentos pifou".

Esta falha ocorreu esta terça-feira, o dia em que entre 6 horas e as 11 horas chega o maior número de voos de fora do espaço Schengen.

Aos deputados a ministra disse que o Governo está a seguir diariamente o que se passa no aeroporto de Lisboa, onde está instalada uma sala de crise e tem representantes da PSP, SSI, ANA e entidades privadas. No entanto, a governante frisou que "há imprevistos", tendo sido os últimos dias "exemplo bem marcante".

