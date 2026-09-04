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A Adega do Cartaxo lançou a Absolvido, uma nova marca de vinhos desalcoolizados que inclui um espumante e um vinho branco com 0% de álcool. As duas referências, produzidas com uvas das castas Fernão Pires e Moscatel Graúdo provenientes da sub-região do Cartaxo, chegam ao mercado português com preços recomendados de 7,50 e seis euros.

A iniciativa surge num contexto de crescente procura por bebidas com menor teor alcoólico e por alternativas sem álcool, segundo a Adega do Cartaxo, que apresenta a Absolvido como uma aposta numa tendência de mudança dos hábitos de consumo. A cooperativa afirma ser a primeira adega cooperativa portuguesa a avançar com uma marca própria de vinhos desalcoolizados.

A nova gama é composta pelo Absolvido Espumante 0% branco e pelo Absolvido 0% branco 2025. Ambos são produzidos com Fernão Pires e Moscatel Graúdo, duas castas associadas à região dos Vinhos do Tejo.

As uvas utilizadas têm origem na sub-região do Cartaxo, no terroir Bairro. A Adega do Cartaxo pretende, desta forma, manter a ligação à produção vitivinícola regional num produto que dispensa o álcool.

O Absolvido Espumante 0% branco tem um preço de venda ao público recomendado de 7,50 euros por garrafa, enquanto o Absolvido 0% branco 2025 é comercializado por seis euros. Os dois produtos estão a chegar aos pontos de venda e podem ser adquiridos através da loja online da Adega do Cartaxo, em caixas de seis garrafas.

adega do cartaxo créditos: DR

Pedro Gil, diretor de Enologia da Adega do Cartaxo, considera que o desenvolvimento da nova gama representou um desafio para a equipa, sobretudo por se tratar de uma área ainda recente no mercado nacional.

"Foi um desafio grande avançar com este projeto, porque ainda é tudo muito recente e queríamos ter a garantia de oferecer um produto de qualidade e que não defraudasse no paladar", afirma o responsável.

Segundo Pedro Gil, a decisão está também relacionada com alterações nos hábitos de consumo e com a existência de ocasiões em que os consumidores pretendem manter o ritual associado ao vinho sem ingerir álcool. O responsável aponta ainda a procura por alternativas sem álcool em restaurantes e bares.

A apresentação oficial da Absolvido está marcada para 2 de outubro, em Lisboa, data escolhida pela Adega do Cartaxo por coincidir com o Dia Mundial Sem Álcool.

O evento terá como mote "Culpado de ser vinho, Absolvido do álcool" e será destinado a convidados e consumidores. Para o público, a entrada será disponibilizada através de um passatempo promovido pela Adega do Cartaxo na sua página de Instagram.

A iniciativa terá como ponto de partida a pergunta "Absolvido de quê?", procurando recolher respostas relacionadas com as razões pelas quais algumas pessoas optam por não consumir álcool.

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