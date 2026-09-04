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A Sandeman lançou o Aged White 10 Years Old, um novo Vinho do Porto Branco com indicação de idade, produzido a partir de vinhos envelhecidos durante mais de dez anos. A referência, apresentada a 3 de setembro, começou por estar disponível nas Caves Sandeman, em Vila Nova de Gaia, e na Quinta do Seixo, no Douro, e chega agora aos pontos de venda habituais.

A nova proposta pretende reforçar a presença dos Vinhos do Porto Brancos Envelhecidos e explorar o potencial de uma categoria que a marca considera estar em crescimento. A Sandeman combina neste lote o período prolongado de estágio em casco com características de frescura e elegância associadas aos vinhos do Porto brancos.

O Sandeman Aged White 10 Years Old resulta de uma seleção de vinhos do Porto brancos envelhecidos durante mais de uma década. Segundo a marca, o processo procurou criar um lote capaz de expressar a complexidade e a riqueza desta categoria, através de um trabalho de seleção e enologia associado ao tempo de estágio.

Em prova, apresenta uma cor dourada viva e luminosa. O perfil aromático inclui notas de casca de laranja cristalizada, fruta branca, flores e frutos secos, enquanto na boca combina frescura e doçura, com uma textura envolvente e um final longo e persistente.

Luís de Sottomayor, diretor de Enologia da Sogrape para os Vinhos do Douro e Porto, considera que a nova referência demonstra o potencial de evolução dos Portos Brancos Envelhecidos.

"O futuro do Porto escreve-se também a Branco", afirma o responsável, defendendo que o tempo de envelhecimento permite alcançar níveis de complexidade e sofisticação que reforçam a identidade desta categoria.

Produção limitada e nova imagem

sandeman créditos: DR

A produção anual do Aged White 10 Years Old é limitada, uma consequência do período de estágio e da seleção dos vinhos utilizados em cada lote. A Sandeman enquadra a referência na sua gama de vinhos com indicação de idade.

A apresentação visual procura afastar-se dos códigos habitualmente associados aos vinhos envelhecidos. A garrafa apresenta verdes vibrantes e elementos geométricos, enquanto o número 10 ganha destaque na frente da embalagem. A marca descreve a identidade como contemporânea, mantendo a ligação ao património da Sandeman.

O novo Porto Branco chegou inicialmente às Caves Sandeman, em Vila Nova de Gaia, e à Quinta do Seixo, no Douro. Está agora disponível nos pontos de venda habituais em território nacional.

Portugal surge entre os principais mercados da marca, a par dos Estados Unidos, Reino Unido, Benelux e Dinamarca. O Sandeman Aged White 10 Years Old é apresentado numa garrafa de 750 mililitros, com a cápsula preta característica da gama de vinhos com indicação de idade.

O preço de venda ao público recomendado, indicativo e não vinculativo, é de 33,95 euros.

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