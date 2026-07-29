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O festival decorre entre as 17h00 e a 1h00, num ambiente pensado para dar a conhecer a identidade da Bairrada, tendo como protagonistas os espumantes e vinhos das Caves São Domingos.

Ao longo do recinto estarão distribuídos vários bares dedicados à prova de vinhos, espumantes, aguardentes e cocktails. A oferta gastronómica ficará concentrada nos jardins da quinta, com destaque para o tradicional Leitão à Bairrada, servido pelo Rei dos Leitões, um espaço dedicado a sushi e ostras e, como novidade desta edição, uma Cozinha de Fogo, onde será preparada uma sopa gandaresa confecionada em lume tradicional, acompanhada por broa tostada em azeite.

Entre as experiências previstas estão ainda uma mesa com mais de 50 metros instalada no meio da vinha para degustação de petiscos, ateliers de pintura de garrafas e copos, um workshop de remuage - uma das etapas do Método Clássico de produção de espumante -, passeios de buggy, bicicletas de bambu e test drives da Porsche.

A animação musical acompanhará toda a tarde e noite, terminando com um DJ set de Bill On Air (Bernardo Vaz).

Durante o evento estarão em prova várias referências da casa, incluindo os espumantes São Domingos Extra Reserva, Blanc de Blancs 2023, Rosé 2024, Grande Reserva 2017, as gamas Elpídio e Lopo de Freitas 2019, além dos vinhos brancos São Domingos Colheita 2025, Reserva Arinto 2024 e Volúpia 2025, e dos tintos São Domingos Colheita 2019, Reserva 2020 e Quinta de São Lourenço 2018.

A organização apresenta o São Domingos Summer Fest como uma celebração das vindimas e da cultura vínica da Bairrada, reunindo enoturismo, gastronomia e música num dos cenários mais emblemáticos da região.