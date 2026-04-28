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O apagão começou pouco depois do meio-dia e afetou dezenas de milhões de pessoas, com impacto imediato em hospitais, aeroportos, metro, semáforos e sistemas de pagamento. Em várias cidades, o transporte ferroviário foi interrompido e registaram-se evacuações de composições. A recuperação foi progressiva ao longo do dia seguinte, com o restabelecimento quase total das redes em 24 horas.

Nos meses seguintes, a investigação coordenada pela Rede Europeia dos Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade (ENTSO-E) concluiu que o incidente teve origem num aumento súbito e descontrolado da tensão no sistema elétrico, seguido de falhas em cascata na produção e distribuição de energia, levando ao colapso da rede ibérica interligada.

Segundo os relatórios técnicos, o sistema entrou em instabilidade após oscilações elétricas e uma resposta inadequada de várias centrais, que não conseguiram absorver ou corrigir as variações de tensão a tempo. O resultado foi uma desconexão automática entre a Península Ibérica e o restante sistema europeu, agravando o efeito dominó.

As autoridades descartaram definitivamente a hipótese de ciberataque. A investigação europeia e os governos espanhol e português apontaram antes para uma combinação de fatores técnicos e operacionais, incluindo limitações na capacidade de controlo de tensão e insuficiente reserva de produção síncrona no momento do incidente.

Um dos aspetos mais discutidos foi a crescente integração de energias renováveis sem mecanismos de estabilidade suficientes em alguns segmentos da rede, embora os relatórios tenham sido claros em afastar a ideia de que as renováveis, por si só, tenham sido responsáveis pelo apagão.

O relatório final da ENTSO-E, publicado já em 2026, identificou múltiplos fatores contribuintes e sublinhou falhas na coordenação operacional entre operadores de rede e produtores de energia, além de fragilidades na resposta a variações rápidas de tensão.

Na sequência das conclusões, Espanha já introduziu alterações regulatórias que reforçam as exigências de controlo de tensão em novas centrais elétricas, e Bruxelas estuda uma revisão das normas europeias de ligação à rede, com o objetivo de aumentar a resiliência do sistema face a picos súbitos de produção ou consumo.

Um ano depois, o apagão é hoje considerado um dos mais graves incidentes do sistema elétrico europeu nas últimas décadas e serviu de alerta para a vulnerabilidade das redes num contexto de transição energética acelerada. As autoridades insistem que o episódio não foi causado por um único erro, mas por um conjunto de fragilidades técnicas acumuladas que, em conjunto, levaram ao colapso.

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