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A edição deste ano conta com 19 categorias a concurso, abrangendo não só diferentes tipos de obras, como ficção, documentário, animação e experimental, mas também áreas artísticas e técnicas, incluindo realização, interpretações, argumento, montagem, fotografia, som, banda sonora, direção artística, guarda-roupa, caracterização e efeitos visuais. Serão nomeados entre três a cinco projetos por categoria, com os vencedores a receberem um prémio ainda por anunciar.

Podem concorrer curtas-metragens maioritariamente realizadas em Portugal, seja ao nível da produção ou da equipa, com uma duração máxima de 30 minutos (excluindo créditos). As obras devem ter sido produzidas, finalizadas ou exibidas em 2026, incluindo exibições em festivais, mostras ou plataformas de streaming em Portugal. Curtas já submetidas em edições anteriores não serão aceites, e são também elegíveis obras em Língua Gestual Portuguesa, desde que incluam legendas em português.

As submissões decorrem exclusivamente através da plataforma FilmFreeway, até 31 de dezembro de 2026. Cada inscrição tem um custo de 7€, sendo reduzido para 2€ no caso de projetos escolares ou universitários. Não existe limite para o número de candidaturas por participante, embora não haja reembolso das taxas pagas. Alterações após a submissão não são permitidas, e materiais adicionais como sinopses ou trailers não influenciam a avaliação final.

O júri, que será anunciado ao longo do ano, será responsável pela seleção dos nomeados e vencedores. Nenhum jurado poderá avaliar obras em que tenha tido envolvimento direto. Os resultados serão revelados numa cerimónia oficial e posteriormente divulgados nos canais dos Prémios Curtas. A participação implica a aceitação integral do regulamento.

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