De acordo com os números divulgados, cerca de 14 mil alunos optaram pelo subsistema politécnico, refletindo uma redução expressiva face ao ano anterior, com uma taxa de colocação de cerca de 63%. O impacto varia entre regiões, sendo mais grave no Interior do País, onde a diminuição de estudantes ameaça a sustentabilidade de algumas áreas de formação.

A presidente do CCISP, Maria José Fernandes, sublinha em comunicado que o Conselho já tinha previsto este cenário em 2023: “Ao exigir mais provas de acesso e aumentar o peso das provas específicas, reduzindo simultaneamente o histórico do secundário, criaram-se barreiras para muitos alunos, sobretudo daqueles oriundos de estratos sociais menos favorecidos”.

Para Maria José Fernandes, é urgente rever o modelo de acesso já no próximo ano letivo, a fim de evitar que esta tendência se prolongue, prejudicando alunos e famílias que veem o sonho de frequentar o Ensino Superior comprometido. A responsável alerta ainda para uma “litoralização do Ensino Superior”, que acentua desigualdades regionais e põe em causa a coesão territorial do país.

Embora fatores como custos de alojamento e quebra demográfica influenciem o panorama, o CCISP afirma que o principal responsável pelo decréscimo é o novo modelo de acesso, dado que o número de alunos do 12.º ano se manteve estável em relação a anos anteriores.

O CCISP é o órgão colegial de representação dos institutos politécnicos públicos e de algumas universidades, com competências de colaboração na formulação de políticas nacionais de educação, ciência e ensino superior, emitindo pareceres sobre matérias relacionadas com o setor.