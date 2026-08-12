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Entre os dias 21 e 24 de julho, os alunos do 11.º e 12.º realizaram 85.745 provas de 24 disciplinas, menos 2.663 do que em 2025/2026.

Segundo os dados divulgados esta quarta-feira, 12 de agosto, pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), as classificações médias melhoraram em 16 das 24 disciplinas.

Entre as disciplinas com, pelo menos, 100 provas realizadas, a maior subida foi a História A: entre os 508 alunos que foram a exame na 2.ª fase, a média fixou-se em 10,9 valores (numa escala de 0 a 20), mais 1,5 valores do que no ano passado.

Noutras disciplinas, a variação foi menos expressiva. Em Português, a classificação média das mais de 21 mil provas realizadas foi 10,8 valores, comparativamente aos 10,5 valores registados na mesma fase no ano passado.

Por outro lado, Geometria Descritiva A registou a maior descida, com média negativa de 9,5 valores (menos 1,3) entre os 1.882 exames realizados.

Matemática A, Biologia e Geologia, e Física e Química – três das disciplinas mais concorridas, com mais de 10 mil provas realizadas – estão entre as oito cujas classificações médias pioraram em relação à 2.ª fase do ano anterior.

Com 11.109 alunos a irem a exame, Biologia e Geologia teve uma das classificações médias mais baixas na 2.ª fase, com 9,0 valores (menos 0,6 face ao ano passado), bem como Matemática A, em que os 14.180 alunos avaliados não foram além de uma média de 9,2 valores (menos 0,3).

A melhor nota foi a Mandarim, em que o único aluno avaliado obteve 19,5 valores, enquanto Literatura Portuguesa registou a média mais baixa – 8,4 valores – entre as 134 provas.

O Júri Nacional de Exames recebeu 94.159 inscrições, mais do que no ano passado, mas realizaram-se apenas 85.745 provas.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas durante a 1.ª fase, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas.

Apesar destes atrasos, o Ministério manteve os calendários de candidatura da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, mas criou uma época especial de exames, que irá decorrer entre 03 e 08 de setembro.

A época especial está aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na 2.ª fase, incluindo aqueles que as realizaram há duas semanas, e a prova realizada em setembro será equiparada, para todos os efeitos, à 2.ª fase.

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