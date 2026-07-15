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A Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) vai colocar em funcionamento, a partir de 22 de julho, duas novas ligações fluviais regulares de transporte público entre os concelhos do Porto e de Vila Nova de Gaia.

Os novos percursos vão ligar o Cais do Ouro à Afurada e a Ribeira do Porto ao Cais de Gaia, constituindo uma alternativa de mobilidade entre as duas margens do rio Douro.

Cada travessia terá uma duração aproximada de sete minutos, com partidas de 30 em 30 minutos em ambos os sentidos. O serviço funcionará de segunda a quinta-feira entre as 07h30 e as 20h00, à sexta-feira entre as 07h30 e as 22h00, aos sábados das 09h30 às 22h00 e aos domingos das 09h30 às 20h00.

As viagens estarão integradas no sistema Andante, podendo os passageiros utilizar títulos ocasionais ou passes válidos para as respetivas zonas tarifárias. Quem não disponha de um título Andante poderá adquirir o bilhete diretamente a bordo, pagando três euros por uma viagem simples ou cinco euros por uma viagem de ida e volta, válida apenas no mesmo dia.

Citado no comunicado, o presidente da TMP, Nuno Neves de Sousa, afirma que estas novas travessias representam "mais um passo na construção de uma rede de transportes públicos cada vez mais integrada, acessível e sustentável". Segundo o responsável, a introdução do transporte fluvial na oferta metropolitana cria novas opções de mobilidade para residentes, trabalhadores e visitantes da Área Metropolitana do Porto, promovendo deslocações mais rápidas, eficientes e sustentáveis.

A TMP considera que esta iniciativa reforça a sua missão enquanto autoridade de transportes da Área Metropolitana do Porto, promovendo soluções de mobilidade integradas que aproximam pessoas, territórios e diferentes modos de transporte, contribuindo para uma região mais conectada, sustentável e competitiva.

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