16 out 2025 15:19
Atualidade
O submarino da OceanGate Expeditions desapareceu há dois anos com cinco pessoas a bordo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos viria a encontrar os escombros na área dos destroços do Titanic confirmando que tinha havido uma “implosão catastrófica” sem deixar sobreviventes. Hoje a National Transportation Safety Board revelou o relatório que diz ter havido problemas de engenharia na construção do Titan.
Há dois anos o Titan implodiu no fundo do mar. Agora já se sabe que foi um erro de engenharia

O relatório final do acidente com o submersível Titan em junho de 2023 foi hoje revelado e concluiu que a falha "resultou da construção de um vaso de pressão de compósito de fibra de carbono que continha várias anomalias e não atendia aos requisitos necessários de resistência e durabilidade."

Imediatamente após o incidente, onde morreu o CEO da empresa,  a OceanGate suspendeu funções e esteve envolvida em vários processos judiciais. Apenas em agosto, depois de a Guarda Costeira ter lançado o primeiro relatório, o porta-voz da empresa lamentou a morte dos cinco tripulantes e apresentou as condolências às famílias.
O relatório revelou ainda que não só o acidente podia ter sido prevenido como todos os ocupantes morreram de forma imediata e que o Titan provavelmente teria sido encontrado mais cedo se a OceanGate tivesse seguido as orientações padrão para resposta a emergências, o que teria poupado “tempo e recursos, mesmo não sendo possível um resgate neste caso”, segundo a CNN que teve acesso ao documento.

 
 

