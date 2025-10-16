Há dois anos o Titan implodiu no fundo do mar. Agora já se sabe que foi um erro de engenharia

Tanto a NTSB como a Guarda Costeira chegaram à conclusão que a empresa responsável pelas visitas aos destroços do Titanic tinha graves problemas no que concerne à segurança e "disparidades" entre as boas práticas de segurança e aquilo que realmente acontecia.

Imediatamente após o incidente, onde morreu o CEO da empresa, a OceanGate suspendeu funções e esteve envolvida em vários processos judiciais. Apenas em agosto, depois de a Guarda Costeira ter lançado o primeiro relatório, o porta-voz da empresa lamentou a morte dos cinco tripulantes e apresentou as condolências às famílias.

O relatório final do acidente com o submersível Titan em junho de 2023 foi hoje revelado e concluiu que a falha "resultou da construção de um vaso de pressão de compósito de fibra de carbono que continha várias anomalias e não atendia aos requisitos necessários de resistência e durabilidade."

O relatório deixa ainda recomendações para que se estude a forma de operar deste submersíveis e de veículos pressurizados com tripulação humana, pede ainda que a Guarda Costeira implemente regulamentações.

