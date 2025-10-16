Há dois anos o Titan implodiu no fundo do mar. Agora já se sabe que foi um erro de engenharia

O submarino da OceanGate Expeditions desapareceu há dois anos com cinco pessoas a bordo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos viria a encontrar os escombros na área dos destroços do Titanic confirmando que tinha havido uma “implosão catastrófica” sem deixar sobreviventes. Hoje a National Transportation Safety Board revelou o relatório que diz ter havido problemas de engenharia na construção do Titan.
O relatório revelou ainda que não só o acidente podia ter sido prevenido como todos os ocupantes morreram de forma imediata e que o Titan provavelmente teria sido encontrado mais cedo se a OceanGate tivesse seguido as orientações padrão para resposta a emergências, o que teria poupado “tempo e recursos, mesmo não sendo possível um resgate neste caso”, segundo a CNN que teve acesso ao documento.
