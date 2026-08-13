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O concurso, que conta com uma taxa máxima de cofinanciamento de 85%, destina-se a “projetos que promovam a utilização de ferramentas e soluções digitais inovadoras para reforçar a atratividade, a sustentabilidade e a coesão dos territórios rurais”.

São elegíveis as ações que desenvolvam a “identidade digital dos territórios, a criação de plataformas e conteúdos digitais alinhados com os objetivos” das PCNU e “a implementação de ferramentas interativas de divulgação e envolvimento das comunidades locais”.

Segundo a CCDR do Alentejo, as PCNU constituem “um instrumento de desenvolvimento territorial que promove soluções inovadoras para responder a desafios específicos dos territórios rurais”.

Permitem igualmente reforçar “a capacidade de mobilização de conhecimento, dinamizando a economia local e contribuindo para a atração de população, investimento e novas oportunidades”, acrescentou aquele organismo.

Das 14 estratégias territoriais aprovadas, seis integram este aviso, nomeadamente as iniciativas “Alto Alentejo em Circuito Curto: cultivar a sustentabilidade e a coesão em meio rural” e “Pontes de Saberes – Plano de Desenvolvimento Local e Comunitário”.

Também as estratégias “Territórios em Rede: cooperação para a sustentabilidade e bem-estar no litoral alentejano”, “Isto – Inovação e Sustentabilidade no Território de Odemira”, “Parceria para a Coesão Não Urbana – O Local + Próximo” e “Regeneração do Rio Mira” estão incluídas.

A CCDR do Alentejo explicou que o programa é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Com candidaturas abertas até 31 de outubro deste ano, a iniciativa visa apoiar a implementação dos Planos de Ação das Parcerias para a Coesão Não Urbanas (PCNU) aprovados para a região do Alentejo.

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