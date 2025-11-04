Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou que continuam a faltar mais de 1,5 mil milhões de dólares para responder à crise humanitária no Afeganistão, agravada pelos recentes terramotos no norte do país.

Segundo o porta-voz adjunto Farhan Haq, apenas um terço dos 2,4 mil milhões de dólares previstos no plano de ajuda foi financiado. O responsável recordou que, antes dos abalos sísmicos, o país já enfrentava seca, pobreza e serviços básicos limitados, agravados pelo regresso de mais de dois milhões de pessoas este ano.

A ONU está a trabalhar com as autoridades locais para avaliar os danos e coordenar a assistência, e mantém negociações com os talibãs para garantir a participação de mulheres nas operações humanitárias, uma questão ainda “em aberto”, reconheceu Farhan Haq.

Os apelos de Guterres surgem após um sismo de magnitude 6,3 ter causado pelo menos 27 mortos e mais de 900 feridos, poucas semanas depois de outro terramoto, em agosto, ter feito mais de dois mil mortos e destruído cerca de sete mil casas.

__

