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A Fundação Calouste Gulbenkian concluiu a instalação de 1850 painéis solares nas coberturas do museu, do Grande Auditório e do edifício-sede, num projeto que arrancou em dezembro de 2024 e se prolongou por sete meses.

No total, foram ocupados 3785 metros quadrados com painéis fotovoltaicos, uma área equivalente a mais de metade de um campo de futebol. Antes da instalação, todas as coberturas foram impermeabilizadas, numa medida preventiva para evitar infiltrações.

A produção de energia solar decorre há mais de meio ano de forma contínua e estabilizada. Segundo as estimativas atuais, deverá representar cerca de 15% do consumo anual de eletricidade da fundação. “Aquilo que estimamos atualmente é que a geração dos painéis durante o ano deve corresponder a cerca de 15% do consumo da fundação”, foi explicado por António Cruz Serra, administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, sublinhando que a produção varia consoante as condições atmosféricas.

A energia gerada poderá atingir cerca de 1 gigawatt-hora (GWh) por ano. “1 GWh é uma quantidade de energia muito apreciável”, foi destacado, com base numa capacidade instalada superior a 500 kW, embora os valores ainda tenham de ser confirmados com mais tempo de operação.

No entanto, algumas opções técnicas limitaram o potencial máximo de produção. A escolha de painéis com cor terracota, por razões estéticas e de integração arquitetónica, implica uma perda de cerca de 22% face a painéis convencionais. A inclinação reduzida das estruturas, em muitos casos inferior a 10 graus, representa uma "diminuição adicional de cerca de 17%."

“No conjunto, estas opções reduzem a capacidade de produção em cerca de 40% face ao que seria possível com outras soluções”, foi admitido.

Apesar dessas limitações, o projeto mantém viabilidade económica. A fundação estima recuperar cerca de 7% do investimento por ano, dependendo da evolução dos preços da eletricidade. “Para valores atuais, recuperamos cerca de 7% ao ano, o que é muito interessante, mesmo comparado com o rendimento da carteira da Fundação”, foi referido.