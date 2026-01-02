Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O guionista e produtor televisivo Toby Morton, conhecido pelo seu trabalho na série South Park, adquiriu o domínio trumpkennedycenter.org, antecipando que o presidente Donald Trump mudaria o nome do John F. Kennedy Center for the Performing Arts para Trump Kennedy Center, após se ter nomeado a si próprio presidente da instituição e preencher o conselho de administração com aliados.

Toby Morton afirmou que comprou o domínio em agosto, explicando num email ao New York Times que há cinco anos tem vindo a adquirir endereços de internet associados a figuras políticas e autoritárias, transformando-os em “reflexos diretos e, muitas vezes, desconfortáveis daquilo que realmente representam”.

“Tenho vindo a construir sites que expõem o poder político usando a sua própria linguagem contra ele”, acrescentou.

Quem visita o endereço trumpkennedycenter.org encontra o anúncio de um espetáculo protagonizado pelos chamados “Epstein dancers”, em vez da habitual programação de música clássica, jazz, teatro e bailado do centro cultural. O site anuncia ainda: “A partir de janeiro de 2026, o TrumpKennedyCenter.org entra numa nova era de devoção, unidade e autoridade herdada. Existimos para preservar o que deve perdurar, honrar o que não deve ser questionado e reunir aqueles que compreendem que a grandeza não é escolhida — é reconhecida”.

O site oficial do centro, kennedy-center.org, já se identifica como “Trump Kennedy Center”, embora o endereço eletrónico não tenha sido alterado.

A mudança de nome tem provocado forte turbulência na instituição, com vários artistas a cancelarem atuações em protesto. O processo de alteração da designação encontra-se atualmente a ser contestado em tribunal.

Morton não está sozinho neste movimento satírico. Um grupo de humoristas britânicos adquiriu também o domínio trump-kennedycenter.org, onde promove conteúdos humorísticos, incluindo uma produção fictícia intitulada “Saucy Jeff – a Rock’n’Roll Musical”, descrita como uma atualização de uma ópera rock que coloca Jeffrey Epstein como protagonista.

Para Morton, a própria mudança de nome do centro cultural é uma forma de arte performativa.

“A ironia de alguém que sempre desprezou artistas e cultura agora se posicionar como seu guardião é impressionante”, declarou ao New York Times.

