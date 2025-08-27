Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Guinness World Records assinala hoje o seu 70.º aniversário e relembrou feitos insólitos, convidando o público a tentar novos títulos ainda por conquistar.

A obra, cuja primeira edição foi publicada a 27 de agosto de 1955, nasceu de uma discussão num jantar na Irlanda sobre qual seria a ave de caça mais rápida da Europa.

Da ideia de Sir Hugh Beaver, então diretor da cervejeira Guinness, nasceu o livro que pretendia pôr fim a debates de pub.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Sete décadas e 155 milhões de exemplares vendidos depois, o Guinness continua a somar registos curiosos — da maior coleção de memorabilia das Spice Girls (mais de 5 mil peças, reunidas por Elizabeth West, no Reino Unido) à língua feminina mais comprida do mundo (9,75 cm, pertencente a Chanel Tapper, nos EUA).

Segundo a Sky News, a organização destacou títulos por reclamar, entre eles:

corrida de 400 metros em saco mais rápida;

tempo mais veloz a subir o equivalente ao Everest de bicicleta;

o maior número de high-fives [mais cinco] em 30 segundos

o maior lançamento de garrafa

“Os recordes estão aí para serem batidos”, sublinhou Craig Glenday, editor-chefe do GWR.

O livro não se dedica apenas a feitos excêntricos. Recentemente, assinalou o 116.º aniversário de Ethel Caterham, a pessoa mais velha do mundo, e deu conta de mais um feito de Taylor Swift, que conseguiu um recorde no YouTube ao anunciar o novo álbum no podcast de Travis e Jason Kelce, reunindo 1,3 milhões de visualizações em simultâneo.