O Departamento de Estado norte-americano acrescentou, na semana passada, o Botsuana, o Butão, a Guiné-Bissau, a Guiné-Conacri, a Namíbia, a República Centro-Africana e o Turquemenistão à lista de países que têm de pagar uma caução de 15.000 dólares (cerca de 13.700 euros) para se candidatarem a um visto de entrada no país, noticiou hoje a agência norte-americana Associated Press (AP), que cita como fonte o ‘site’ travel.state.gov.

Esta medida, que entrou em vigor a 1 de janeiro, está agora aplicada a 13 nações, na sua larga maioria africanas.

Estas sete nações citadas juntaram-se à Gâmbia, Maláui, Mauritânia, São Tomé e Príncipe, Tanzânia e Zâmbia, que já tinham sido incluídos na lista entre agosto e outubro do ano passado.

Esta é a mais recente iniciativa da administração do Presidente norte-americano, Donald Trump, para apertar os requisitos de entrada nos EUA, que incluem a obrigatoriedade de cidadãos de todos os países sujeitos a visto comparecerem a entrevistas presenciais.

O pagamento da caução não garante a concessão do visto, mas o montante será reembolsado caso o visto seja recusado ou quando o titular do visto demonstre que cumpriu os respetivos termos.

