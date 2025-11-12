Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A comitiva vimaranense será representada por Anita Pinto, chefe de Divisão de Mobilidade do Município de Guimarães, e por Pedro Cunha, coordenador de comunicação do Laboratório da Paisagem e da Guimarães 26 – Capital Verde Europeia.

Durante a conferência, Guimarães participará em várias mesas redondas e encontros temáticos, destacando-se na sessão sobre mobilidade sustentável, organizada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), marcada para 14 de novembro. A cidade estará também presente nas sessões do Fórum Energia e Clima nos dias 18 e 20 de novembro, centradas no tema “Ação Climática de Proximidade”, que valoriza o impacto das iniciativas locais na resposta global às alterações climáticas.

A participação de Guimarães na COP30 reforça o seu papel como referência global em políticas de sustentabilidade, afirmando o compromisso da cidade com a ação climática local e o desenvolvimento sustentável. Segundo o comunicado do município, esta presença representa um momento de afirmação do percurso que conduziu Guimarães ao título de Capital Verde Europeia 2026, sob o mote: “Respira. (Inspira)” — uma celebração da ligação entre as pessoas e o planeta.

Para a cidade, esta é também uma oportunidade de partilha e inspiração, demonstrando que a ação local é essencial para a mudança global, e reafirmando o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2030, ao mesmo tempo que incentiva outras cidades a seguir o mesmo caminho.

