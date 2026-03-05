No Líbano, as forças armadas israelitas disseram ter atingido cerca de 80 alvos nas últimas 24 horas, incluindo “vários centros de comando” utilizados pelo grupo xiita Hezbollah em Beirute. Foram divulgadas imagens de vídeo que mostram um edifício a ser atingido na capital libanesa, sem que tenham sido avançados mais pormenores sobre a operação.

As autoridades libanesas indicaram que pelo menos oito pessoas morreram em diferentes ataques. Duas vítimas mortais foram registadas esta quinta-feira num edifício atingido pelas forças israelitas no campo de refugiados de Beddawi, na cidade costeira de Trípoli. Outras três pessoas morreram num ataque numa estrada costeira, acrescentaram as mesmas fontes.

O Ministério da Saúde libanês informou ainda que, em dois ataques quase simultâneos com drones israelitas, ocorridos na noite de quarta-feira nos subúrbios a sul de Beirute, dois veículos foram atingidos, provocando três mortos e seis feridos. As forças armadas israelitas afirmaram que o alvo era um membro do Hezbollah, adiantando que mais informações seriam divulgadas posteriormente.

O conflito intensificou-se após os Estados Unidos e Israel terem lançado, a 28 de fevereiro, um ataque militar contra o Irão, durante o qual foi morto o ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989. Na sequência da sua morte, a direção do país passou a ser assumida pelo Conselho de Liderança Iraniano.

Entretanto, o Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em vários países da região, incluindo Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia, elevando o risco de um alargamento do conflito em todo o Médio Oriente.