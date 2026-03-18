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Há duas semanas, numa sessão já dominada por este tema, Luís Montenegro anunciou um mecanismo de desconto nos combustíveis sempre que o aumento ultrapassasse os dez cêntimos, uma medida que foi aplicada nas últimas semanas. Ainda assim, tanto o Chega como o PS consideram a resposta insuficiente. André Ventura e José Luís Carneiro defendem soluções adicionais, como a redução temporária do IVA em bens essenciais e medidas para aliviar o impacto de uma eventual subida das taxas de juro no crédito à habitação.

À esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda propõem uma intervenção mais direta, com a regulação e fixação de preços de combustíveis e bens essenciais, argumentando que os consumidores estão a ser penalizados por práticas especulativas.

O tema da guerra e dos seus efeitos económicos deverá também dominar outros momentos parlamentares nos próximos dias. A Iniciativa Liberal agendou um debate de urgência sobre o impacto do conflito e da carga fiscal no quotidiano dos portugueses, enquanto o PCP marcou uma discussão centrada na escalada de preços para o dia 25.

Além da crise internacional, poderão ainda entrar no debate questões recentes da agenda política, como as negociações com os parceiros sociais sobre alterações à lei laboral e o novo adiamento das eleições para os órgãos externos da Assembleia da República.

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