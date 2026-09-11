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Hans Grundberg, enviado especial da ONU para o Iémen, alertou o Conselho de Segurança de que o país enfrenta atualmente o maior risco de uma guerra em larga escala desde a trégua de 2022.
Segundo os dados mais recentes das Nações Unidas, pelo menos 11.400 famílias foram deslocadas desde 3 de setembro.
De acordo com o Al Jazeera, Grundberg afirmou que, neste momento, não está a pedir uma nova resolução do Conselho de Segurança, mas sim unidade entre os membros. O responsável defendeu que o Iémen não pode desaparecer da agenda do Conselho de Segurança numa altura de crescente instabilidade.
O alerta surge depois de os Houthis terem avançado e assumido o controlo de toda a costa do mar vermelho do Iémen, reforçando a sua posição junto do estreito de Bab al-Mandeb, uma das principais rotas comerciais marítimas do mundo.
Petróleo ultrapassa os 100 dólares
A escalada de ataques no Médio Oriente continua também a pressionar os mercados energéticos.
O Brent subiu 1%, para 108,68 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) avançou igualmente 1%, para 103,45 dólares.
Os dois índices caminham para terminar a semana acima dos 100 dólares por barril pela primeira vez desde meados de maio. Na quinta-feira, ambos tinham subido mais de 6%.
A subida está relacionada com o aumento dos ataques junto de importantes rotas marítimas no Médio Oriente e com os receios de uma interrupção prolongada do fornecimento de petróleo.
Gaza: filme sobre uso de inteligência artificial recebe longa ovação em Veneza
Um documentário sobre o alegado uso de sistemas de inteligência artificial por Israel para identificar e atacar palestinianos em Gaza recebeu uma ovação de 25 minutos na estreia no Festival de Cinema de Veneza.
“NAZA”, com 80 minutos, foi realizado pelos cineastas israelitas Yuval Abraham e Rachel Szor, que venceram um Óscar em 2025 pelo documentário “No Other Land”.
O filme resulta de uma investigação de quase três anos e inclui testemunhos de fontes militares e dos serviços de informações israelitas. Os entrevistados falaram sob anonimato, tendo as suas vozes e rostos sido alterados digitalmente.
Irão: agência nuclear remete questão para Conselho de Segurança
O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica aprovou uma resolução que acusa o Irão de não cumprir os seus compromissos de não proliferação nuclear e remete a questão para o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
A decisão teve o apoio dos Estados Unidos e dos principais aliados europeus e surge mais de seis meses após o início da guerra entre os EUA, Israel e o Irão.
Líbano teme expansão dos ataques israelitas
No sul do Líbano, registaram-se explosões na zona estratégica da cordilheira de Ali al-Taher. As autoridades e a população locais temem que os ataques israelitas se aproximem de Nabatieh, uma das principais cidades do sul do país, bem como de localidades vizinhas.
Israel tem também alargado o âmbito dos bombardeamentos e da ocupação de território, com ataques intensos contra casas e infraestruturas em al-Mansouri, Haddatha e Haris.
Existe ainda receio de uma progressiva expansão territorial para novas zonas próximas de Ali al-Taher, incluindo Kfar Reman, Habboush e Arab Salim.
Os ataques têm incluído bombardeamentos aéreos e de artilharia, além de disparos de metralhadoras pesadas contra áreas próximas da cordilheira de Ali al-Taher.
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