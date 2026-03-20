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Pedro Sánchez afirmou que Espanha está “melhor preparada do que quase qualquer outro país ao seu redor” para enfrentar a crise económica e energética decorrente da situação no Irão, revela o jornal espanhol "El País".

O chefe do Executivo anunciou um plano composto por 80 medidas, com um investimento de cinco mil milhões de euros, que, segundo estimativas do Governo, deverá beneficiar cerca de 20 milhões de famílias e três milhões de empresas.

Pedro Sánchez manifestou também descontentamento face ao contexto internacional, afirmando estar “muito irritado” com o rumo dos acontecimentos, que atribui a “determinadas decisões e determinados governos”.

A reunião do Conselho de Ministros arrancou com mais de duas horas de atraso, na sequência de um impasse com o Sumar, parceiro minoritário do Governo. O partido defendia a inclusão de medidas como o congelamento das rendas e a limitação das margens empresariais.

Como solução de compromisso, o Executivo decidiu dividir o pacote em dois decretos. O primeiro inclui a redução do IVA sobre os combustíveis, que desce de 21% para 10%, bem como uma diminuição do imposto especial sobre os hidrocarbonetos e a introdução de um mecanismo de controlo das margens empresariais, uma das exigências do Sumar.

O segundo decreto prevê a prorrogação de cerca de 600 mil contratos de arrendamento que deverão ser renovados nos próximos meses. No entanto, esta medida poderá enfrentar dificuldades no parlamento, uma vez que o partido Junts já deu sinais de que poderá votar contra a sua aprovação.

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