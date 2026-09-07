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Os enviados dos EUA apresentaram novas propostas para tentar pôr fim à guerra, consideradas "mais eficazes" por um responsável ucraniano citado pela AFP. Zelensky diz que as conversações incluíram o reforço da defesa aérea, nomeadamente com sistemas Patriot, e apoio à proteção da infraestrutura energética durante o inverno.

Os dois enviados norte-americanos também reagiram à reunião: Steve Witkoff que já tinha dito anteriormente que ambos os lados tinham de ceder, diz que "acreditamos que temos os ingredientes para chegar a esse ponto e esperamos continuar com isso pelo tempo que for necessário." E Jared Kushner afirmou, "espero que esta viagem tenha nos apresentado novas maneiras de avançar. Acho que aprendemos muito."

Enquanto prosseguem os contactos diplomáticos, a guerra mantém-se. Kiev reivindicou um ataque contra uma refinaria de petróleo em Rayzan, na Rússia, enquanto Moscovo afirmou ter atingido um navio ucraniano no Mar Negro. Zelensky admite que o conflito poderá prolongar-se durante o inverno.

Alemanha e Rússia em rota de colisão

A Alemanha concluiu que a Rússia esteve por trás de uma tentativa de ataque com drones no aeroporto de Leipzig/Halle e anunciou medidas contra Moscovo, incluindo o encerramento do consulado russo em Bona. A Rússia rejeita as acusações, escreve o The Guardian.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, classificou as acusações alemãs como o "início de uma guerra real" e acusou o chanceler Friedrich Merz de estar, na prática, a declarar guerra à Rússia.

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