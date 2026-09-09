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As forças russas voltaram a atingir várias zonas da Ucrânia durante a noite, com ataques registados em Dnipro, Mykolaiv, Kharkiv, Zaporizhzhia e Zhytomyr, além de Kiev e da zona fronteiriça com a Moldávia.

O ataque contra o posto fronteiriço de Starokozache provocou duas mortes, três feridos e obrigou à retirada de 16 pessoas. Em Kiev, um drone russo atingiu um edifício de apartamentos, causando quatro feridos.

Perante a nova vaga de ataques, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, defendeu uma resposta internacional mais firme e apelou à aplicação de novas sanções contra Moscovo e ao reforço do apoio à Ucrânia.

“É necessária uma resposta — Moscovo não pode entrar no inverno a acreditar que pode escapar ao terrorismo com mísseis e drones sem consequências”, afirmou Zelensky, defendendo que a agressão russa deve ser travada “aqui e agora”.

O Ministério da Defesa russo afirmou, por sua vez, que as forças russas atingiram no Mar Negro um navio de carga ucraniano que transportava equipamento militar, quando este seguia em direção ao porto de Odessa. Moscovo diz ainda ter atingido um armazém em Kiev pertencente a uma empresa de fabrico de drones.

Confronto político na Alemanha

Na Alemanha, o chanceler Friedrich Merz enfrentou esta manhã a líder da AfD, Alice Weidel, num debate no Bundestag, poucos dias depois do resultado das eleições regionais na Saxónia-Anhalt.

Weidel afirmou que o resultado eleitoral demonstra que “o povo finalmente quer uma mudança de política” e defendeu que a atual coligação governamental deveria terminar. De acordo com o jornal The Guardian, a líder da AfD criticou ainda a política migratória, aquilo a que chamou “propaganda de guerra” contra a Rússia e a política energética alemã, defendendo a retoma do fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream.

Merz respondeu classificando a AfD como uma “força destrutiva” e garantiu que a Alemanha continuará a apoiar a Ucrânia, argumentando que o país “também está a defender a nossa liberdade”.

O chanceler acusou ainda Weidel de inverter os papéis entre agressor e vítima no conflito na Ucrânia. Durante o discurso, Merz foi repetidamente interrompido por deputados da AfD.

O chanceler abordou também a tentativa de ataque com drones contra o aeroporto de Leipzig, no mês passado. Segundo Merz, a operação terá sido preparada na Rússia durante meses e tinha como alvo específico a Alemanha. O chanceler afirmou que uma catástrofe só foi evitada por pouco. Moscovo rejeitou qualquer envolvimento no incidente.

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