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"Se este criminoso assassino de crianças ainda estiver vivo, continuaremos a caçá-lo e a matá-lo com todas as nossas forças", afirmou a Guarda Revolucionária num comunicado divulgado hoje e citado pela agência Lusa.

A declaração surge num contexto de forte escalada militar no Médio Oriente, após a ofensiva iniciada a 28 de fevereiro. Em resposta, o Irão condicionou o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz e lançou ataques com mísseis e drones contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas em vários países da região, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Foram ainda registados incidentes com projéteis iranianos em Chipre, Turquia e Azerbaijão.

Nos Emirados Árabes Unidos, as autoridades relataram hoje um novo ataque com mísseis lançado a partir do Irão, tendo aconselhado os residentes a procurar abrigo. Em Abu Dhabi, foi registado um incêndio numa instalação petrolífera na zona de Ruwais, provocado por um drone, que entretanto foi controlado. No Dubai, os sistemas de defesa aérea intercetaram drones nas zonas de Marina e Al Sufouh.

O conselheiro presidencial emirati Anwar Gargash sublinhou que o país “tem o direito de se defender”, mas continua a optar pela moderação, lembrando que os Emirados tentaram até ao último momento mediar entre Washington e Teerão para evitar a guerra.

Na Arábia Saudita, o Ministério da Defesa anunciou a interceção de pelo menos 12 drones nas últimas horas, enquanto o Kuwait confirmou o abate de cinco drones em 24 horas e ataques anteriores a sistemas de radar no Aeroporto Internacional do Kuwait e na base aérea de Ahmad Al Jaber, que feriram três militares.

No Bahrein, foram ouvidas fortes explosões na capital, Manama. Desde o início do conflito, o país afirma ter intercetado 125 mísseis iranianos e 203 drones, registando duas mortes. Noutros países do Golfo, os ataques provocaram pelo menos 24 vítimas mortais.

"O que estamos a fazer é simplesmente aplicar o conhecido princípio de olho por olho", declarou no sábado o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, reforçando a posição de Teerão face à ofensiva em curso.

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