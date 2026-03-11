Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Eles devem considerar a possibilidade de estarem envolvidos numa guerra de desgaste a longo prazo que destruirá toda a economia americana, bem como a economia global, e levará à erosão de todas as suas capacidades militares até à sua destruição total", declarou Ali Fadavi, conselheiro do comandante da Guarda Revolucionária, à televisão estatal.

A força militar iraniana reivindicou hoje a autoria de ataques contra navios comerciais no Estreito de Ormuz e advertiu que "os agressores americanos e os seus parceiros não têm o direito de passar" por esta via marítima estratégica.

No mesmo dia em que o Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que "já não resta muito mais para bombardear no Irão", o exército iraniano reforçou que não permitirá que "um único litro de petróleo" passe pelo Estreito em benefício dos Estados Unidos, Israel ou seus aliados, acrescentando que qualquer embarcação ligada a estes países será considerada um alvo legítimo.

Ebrahim Zolfagari, porta-voz do Quartel-General Central em Khatam al-Anbia, que coordena as ações do exército regular com a Guarda Revolucionária, afirmou que os ataques contra alvos norte-americanos na região continuarão. "O truque de esconder o seu exército cobarde em locais públicos e infraestruturas nos países da região não os salvará do atoleiro em que se meteram", advertiu, citado pela agência Tasnim.

