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A Guarda Revolucionária do Irão emitiu uma ameaça sem precedentes, prometendo interromper o fornecimento de petróleo e gás aos Estados Unidos e aos aliados de Washington “durante anos”, caso o Presidente Donald Trump cumpra sua ameaça de atacar infraestruturas estratégicas e pontes na região.

Numa declaração citada pelos media iranianos, a Guarda Revolucionária afirmou que a moderação acabou: “Privaremos os EUA e os seus aliados do petróleo e gás da região durante anos se o Presidente Trump atacar centrais elétricas ou pontes, caso o Estreito de Ormuz não seja reaberto.”

A instituição acrescentou que, até agora, tinha demonstrado contenção na escolha de possíveis alvos de retaliação, mas que essas considerações foram abandonadas. A declaração surge após Trump emitir um ultimato que termina esta noite, exigindo que o Irão aceite um acordo que garanta a livre circulação no estreito de Ormuz, um ponto estratégico para o comércio global de energia.

Analistas internacionais alertam que a escalada verbal aumenta significativamente as tensões na região e pode afetar os preços globais do petróleo, bem como a segurança do tráfego marítimo.

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