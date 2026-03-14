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Num comunicado divulgado pela agência de notícias semi-oficial iraniana Mehr, um responsável do quartel-general central de Khatam al-Anbiya, estrutura que coordena as forças armadas regulares e a IRGC, apelou aos residentes nos Emirados para se manterem afastados de portos, docas e zonas militares norte-americanas, "para evitar quaisquer danos".

Segundo a tradução do comunicado, o Irão considera ser seu "direito legítimo", no quadro da defesa da soberania e do território nacionais, atacar "a origem dos lançamentos de mísseis do inimigo americano", nomeadamente em portos, infraestruturas marítimas e locais onde se encontrem militares dos EUA em algumas cidades dos Emirados.

A declaração surge num contexto de forte escalada regional, após os ataques norte-americanos a alvos iranianos e as subsequentes ameaças de retaliação por parte de Teerão, aumentando os receios de um alargamento do conflito a países do Golfo com presença militar dos Estados Unidos.