À TVI, dois guarda-freiros, um ainda empregado e outro não, revelaram falhas graves na manutenção, na formação e nos sistemas de segurança dos ascensores históricos de Lisboa.

“Sem sabermos andávamos com uma bomba-relógio nas mãos”, afirmou um dos guarda-freios, que manteve o anonimato.

“O chamado verdugo, que é a parte interior da roda que anda no carril, estava tão fino que parecia uma faca. Acabou por saltar do carril e descarrilar. Porque é que não aconteceu nenhuma tragédia? Porque o cabo aguentou. Desta vez, não aguentou”, relatou referindo-se ao acidente do dia 3 de setembro.

Durante as formações, os guarda-freios nunca receberam instruções sobre o que fazer em caso de falha do cabo, revelaram na mesma entrevista.

“Nunca me passou pela cabeça que rompesse um cabo ou se soltasse, porque toda a gente que nos deu formação garantia que aquilo nunca iria acontecer, por nada. Até, aliás, fazer essa pergunta era um bocadinho parvo”, salientou um outro trabalhador, acrescentando que fez essa pergunta, como vários colegas seus também fizeram. “O que nos respondiam era que aquele cabo estava pronto para segurar aqueles elevadores e mais dois em cima, se fosse preciso”, afirmou.

Na inspeção mais recente, antes do acidente, foram referidos os trambolhos e pontos de amarração, onde não se detetou qualquer problema.

Mas, os guarda-freios contestam a eficácia dessa verificação e António Gonçalves, ex-técnico da MAIN, que saiu da empresa em fevereiro deste ano, cansado de alertar para problemas que nunca foram resolvidos, também.

“Essa ferramenta que dizem que temos para apertar o trambolho… que chave é essa que eu nunca vi? Não há uma chave dinamométrica para ver se o trambolho está solto. A única coisa que temos é um arranca-pregos”, referiu.

“Se temos um banco aparafusado com três parafusos e quase a cair, onde o guarda-freio se senta… se não temos iluminação dentro dos carros, neste caso, num total de seis lâmpadas, quatro estavam fundidas e outras nem estavam, se falhamos no básico, então o que diremos depois em casos maiores, como por exemplo a manutenção de um cabo?”, afirmam.

“A própria manutenção dizia que não conseguia afinar o travão pneumático devido ao mau estado da linha férrea”, contou um dos guarda-freios.

A Carris respondeu a estas queixas por parte dos guarda-freiros, afirmando que “não foram apresentadas queixas à administração relativamente aos ascensores”, e que “nas dezenas de reuniões tidas com os órgãos representantes dos trabalhadores (…) não existem quaisquer denúncias relativas à falta ou deficiente manutenção destes equipamentos registadas.”