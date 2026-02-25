Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A embarcação, registada ilegalmente na Florida, foi detetada a uma milha náutica (1,852 quilómetros) do Cayo Falcones, na província de Villa Clara, informou o Ministério num breve comunicado.

Quando um barco da Guarda Costeira se aproximou para identificar a lancha, "foram efetuados disparos a partir da embarcação", ferindo o comandante cubano, acrescentou a tutela.

"Como resultado do confronto, até ao momento deste relatório, do lado estrangeiro, quatro atacantes foram mortos e outros seis ficaram feridos", disse o Ministério, acrescentando que os feridos foram retirados e receberam assistência médica.

A tutela afirmou que continua empenhado em "proteger as suas águas territoriais".

O tiroteio ocorre no meio de tensões crescentes entre os Estados Unidos e a ilha comunista, que fica a apenas 160 quilómetros de distância, do outro lado do estreito da Florida.

A medida surgiu depois de Washington ter suavizado o virtual cerco petrolífero imposto à ilha pelo presidente Donald Trump em janeiro, após a destituição, por parte dos EUA, de Nicolás Maduro, o principal aliado de Cuba na Venezuela. Antes da captura de Maduro pelas forças norte-americanas, a 3 de janeiro, Cuba dependia da Venezuela para cerca de metade das suas necessidades de combustível.

Perante a indignação dos líderes das Caraíbas, preocupados com a possibilidade de a escassez de petróleo em Cuba levar a um rápido colapso económico, Washington afirmou que permitiria o envio de petróleo venezuelano para "uso comercial e humanitário".

