Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este é o segundo adiamento do jogo, que se encontra em desenvolvimento há mais de uma década, e fará com que os fãs esperem quase 13 anos desde o lançamento de GTA V, o segundo jogo mais vendido de sempre, com mais de 220 milhões de cópias, lembra o site Morning Brew.

A decisão da empresa provocou uma queda superior a 8% no valor das ações da Take-Two, mas executivos e analistas mantêm a confiança de que o resultado final justificará a espera.

À Variety, o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, explicou que o atraso se deve à necessidade de “polir” o jogo para oferecer uma experiência de entretenimento sem paralelo. Apesar da frustração dos fãs, analistas acreditam que o lançamento próximo da época natalícia pode impulsionar tanto as vendas do jogo como de consolas, especialmente no Black Friday 2026.

O jogo promete transportar os jogadores de volta a Vice City, agora no presente, com o novo Estado de Leonida como palco. Rockstar garantiu que o adiamento não tem relação com a recente demissão de 30 a 40 funcionários no Reino Unido, alegadamente por violação de políticas internas, e reforçou que estas medidas são totalmente separadas das questões de atraso do jogo.

Enquanto isso, Take-Two atualizou o seu calendário de lançamentos, incluindo títulos como a próxima iteração de BioShock e Top Goal da Zynga, ambos com datas ainda a anunciar. Apesar do atraso de GTA VI, a empresa manteve fortes receitas graças a jogos como NBA 2K26, Borderlands 4, GTA V e Red Dead Redemption 2, e projeta receitas líquidas entre 6,4 e 6,5 mil milhões de dólares para o ano fiscal corrente.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.