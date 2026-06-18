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O líder do grupo, então Polícia Municipal, teve acesso a um documento que revelava a morada onde Montenegro recebia vigilância da PSP. O grupo chegou mesmo a identificar um dos agentes responsáveis pela segurança.

A “situação merecia uma conversação com direito a planificação”, escreveu um elemento do MAL, acrescentando que o “rapaz” entraria e sairia do edifício. O grupo chegou a combinar uma ação para vigiar a residência.

A hipótese de sequestro foi afastada, mas um dos elementos sugeriu atirar uma granada de 37mm para o interior do apartamento. A ideia não foi posta em prática tendo depois o líder do grupo revelado aos colegas que Montenegro estava a viver num hotel em Lisboa naquela altura e, assim, o MAL desistiu do plano.

Há um ano, um despacho de indicação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) revelou que o MAL falava frequentemente em grupos de Telegram na intenção de atacar a Assembleia da República. A ameaça foi tratada com seriedade e os serviços do Parlamento discutiram com as autoridades a alteração ao regulamento de acesso, circulação e permanência.

De acordo com o DN, o grupo neonazi tem, pelo menos, 11 elementos e quatro deles estão em prisão preventiva desde junho do ano passado por crimes de infrações.

A acusação do DCIP foi concluída ontem, dois dias antes destes suspeitos poderem ser libertados por limite do prazo de prisão preventiva.

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