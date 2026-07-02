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Numa arruada, Iqbalh Hossain dirigiu-se ao Presidente do Chega, André Ventura, para pôr em causa a narrativa do partido sobre a imigração. O momento foi filmado por várias televisões e o Chega acusou a esquerda de ter criado o incidente.

Segundo o Expresso, o MAL descobriu a morada e os dados da empresa onde o imigrante trabalhava. O grupo acordou que Iqbalh Hossain seria a primeira vítima, planeou o ataque e organizou-se para analisar onde iriam realizar aquela “missão”.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) indica no despacho de acusação que o grupo mantinha contactos com outros grupos de cariz ultranacionalista, como o Reconquista ou o Habeas Corpus. É possível perceber que alguns cabecilhas do MAL nutrem simpatia pelo Chega, mas não há provas que envolvam o partido e o grupo.

Conversas telefónicas entre os quatros suspeitos, que estão em prisão preventiva desde junho do ano passado por crimes de infrações, revelam que consideram o Chega brando com “brasileiros, angolanos ou moçambicanos” e “mais um partido do sistema”.

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