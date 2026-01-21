Grupo neonazi "1143" apela a voto em André Ventura

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foi através das redes sociais que o grupo apelou abertamente ao voto no candidato apoiado pelo Chega, revela o Expresso.

Num post anterior, comentavam uma sondagem partilhada pela SIC Notícias, que dava conta que André Ventura tinha vencido nos concelhos mais pobre e António José Seguro nos mais ricos.

"Quem vota no Ventura é pobre = ignorante; Quem vota no Seguro é rico = bem formado." "Nos condomínios privados, colégios e herdades de banqueiros está tudo bem. Mas a invasão, o assédio e a exterminação da nossa cultura continua."

O apoio informal do Grupo 1143 ao Chega tem vindo a intensificar-se nos últimos meses, sobretudo através de várias contas criadas nas redes sociais X e Telegram. Em anos anteriores, o próprio Mário Machado incentivou publicamente os membros do grupo a participarem em manifestações contra a imigração convocadas pelo partido liderado por André Ventura, chegando mesmo a mobilizar elementos para funcionarem como cordões de segurança durante esses protestos.

Em setembro de 2024, a revista Sábado revelou que o deputado do Chega Rui Afonso, eleito pelo círculo do Porto, utilizou um dos autocarros disponibilizados pelo partido para se deslocar a uma dessas manifestações, em Lisboa. No mesmo autocarro seguiam também membros do Grupo 1143, que se inscreveram no portal oficial do Chega como militantes ou simpatizantes, beneficiando assim dos meios logísticos do partido para viajarem gratuitamente até à capital.

As 37 detenções realizadas esta terça-feira, no âmbito da Operação Irmandade, apontam para uma aproximação mais estreita entre o partido e o grupo que está a ser investigado desde fevereiro de 2024 por suspeitas de crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, bem como de ofensas à integridade física qualificadas contra imigrantes.

Entre os detidos encontra-se João Peixoto Branco, que chegou a ser candidato do Chega à Junta de Freguesia de Selho São Lourenço e Gomilhães, no concelho de Guimarães. Foi também detido Rui Roque, que em 2020 apresentou, num congresso do partido, uma moção que defendia a retirada dos ovários a mulheres que recorressem à interrupção voluntária da gravidez. Rui Roque integrou ainda o terceiro lugar da lista A por Faro a delegados do IV Congresso do Chega, tendo sido posteriormente suspenso pelo partido.

Surge ainda um terceiro nome na lista de detidos que coincide com o de uma candidata do Chega do Norte do país em recentes eleições autárquicas. O Expresso questionou o gabinete de comunicação do partido sobre a eventual identidade dessa pessoa, mas até à publicação deste artigo não obteve resposta.

À saída do tribunal, Mayza Consentino, advogada de um dos arguidos, afirmou aos jornalistas que nenhum dos detidos cometeu qualquer crime, defendendo que está em causa o exercício da liberdade de expressão. A advogada garantiu ainda que o Grupo 1143 não tem carácter neonazi.