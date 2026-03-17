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Num momento em que se discute o papel da liderança num mundo em mudança, o Grupo Nabeiro promove, a 27 de março, no Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, a conferência “Imagi_nação”, uma iniciativa que transforma o legado de Rui Nabeiro num ponto de partida para pensar o futuro.

Inspirada nos valores que marcaram o percurso do fundador , colocar as pessoas no centro, valorizar a comunidade e agir com responsabilidade, a conferência assume-se como mais do que um evento: um movimento que procura afirmar uma nova forma de liderar, mais humana, consciente e orientada para o impacto.

A sessão de abertura estará a cargo de João Manuel Nabeiro, chairman do Grupo Nabeiro, e contará com uma atuação da Orquestra Sem Fronteiras, dirigida pelo maestro Martim Sousa Tavares.

Cartaz da conferência

O programa estrutura-se em quatro pilares: Humanidade, Comunidade e Território, Inovação com raízes e Liderança com propósito e legado, que procuram responder a uma questão central: que tipo de liderança é necessária para enfrentar os desafios atuais?

David Simas, diretor executivo de investigação e impacto da Emerson Collective e ex-presidente da Fundação Obama, será o keynote speaker, centrando a sua intervenção na Humanidade enquanto base da liderança. A este painel junta-se Filipe Santos, dean da Católica-Lisbon.

A dimensão da liderança ligada ao território será debatida por Alexandra Machado, fundadora e CEO da Girl Move Academy, Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, e Salvador Mendes de Almeida, fundador e presidente da Associação Salvador, numa conversa moderada por José Pedro Cobra.

Na área da inovação, Alexandre Ruas, CEO da Claranet, Abigail Indi, da Associação Mundu Nôbu, e Martim Sousa Tavares refletem sobre a importância de inovar com raízes, numa sessão moderada pela jornalista Marta Amaral.

A conferência encerra com uma reflexão sobre liderança com propósito e legado, numa conversa entre Rita Nabeiro, administradora executiva do Grupo Nabeiro, e Dino D’Santiago, presidente e cofundador da Associação Mundu Nôbu.

A realização do evento na véspera do aniversário de Rui Nabeiro reforça o simbolismo da iniciativa, assumindo-se como um compromisso com a continuidade de um legado que valoriza as pessoas, a ética e a responsabilidade social.

É também nesse espírito que surge o manifesto da conferência, uma declaração de intenção que traduz a visão do Grupo para o futuro:

“Há frases que não passam. Ficam.

‘Temos de ser líderes da imaginação.’

Hoje, estamos aqui para continuar.

Porque o legado do nosso fundador não é passado. É direção.

É a prova de que a liderança pode ser humana.

Que a ambição pode ter valores.

E que o sucesso pode servir pessoas.

Imaginar não é sonhar. Imaginar é agir.

É ver futuro onde outros veem limites.

É criar impacto onde outros veem impossíveis.

Hoje, Campo Maior volta a ser ponto de partida.

Um lugar onde se honra um espírito… e se acende um compromisso.

Porque o mundo não muda com o que já existe.

Muda com o que ainda somos capazes de imaginar.

E nós… temos de ser líderes da imaginação.”

Para Rita Nabeiro, o objetivo é claro: dar continuidade a uma visão que não se esgota no passado. “É a continuidade de um percurso e uma forma de honrar os valores que marcaram a visão do meu avô. O seu legado não é um ponto final, mas um traço que se prolonga”, afirma.

A responsável sublinha ainda a importância de criar “um espaço de diálogo, inspiração e compromisso coletivo”, capaz de mobilizar diferentes gerações para uma liderança mais consciente e transformadora.

A conferência será transmitida em direto no site oficial, alargando o debate à sociedade num convite aberto a imaginar, mas sobretudo a agir.

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