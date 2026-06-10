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Mais de dez atacantes chegaram numa carrinha ao subúrbio de Cleveland e abriram fogo indiscriminadamente contra pessoas que circulavam na zona. Entre as vítimas mortais contam-se nove homens e três mulheres.

Os feridos foram transportados para unidades hospitalares da região, não sendo ainda conhecido o seu estado clínico. Até ao momento, não houve detenções, e a polícia lançou uma operação para localizar os suspeitos, que se colocaram em fuga após o ataque.

O tiroteio ocorreu numa área degradada, caracterizada por zonas residenciais não planeadas, frequentemente compostas por barracas ou habitações precárias. As motivações do ataque continuam por apurar, estando o caso sob investigação.